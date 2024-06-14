Возможно достижение новых минимумов индексами Мосбиржи и РТС на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможно достижение новых минимумов индексами Мосбиржи и РТС на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

На взгляд эксперта, на российском рынке акций на предстоящей неделе не запланировано большого числа значимых событий, что само по себе может лишать инвесторов веских поводов для активных действий в условиях сохранения среднесрочного нисходящего давления по индексам Мосбиржи и РТС ниже сопротивлений 3290 и 1160 пунктов соответственно.

"Пока индикаторы не стабилизировались выше указанных значений, риски смещены в сторону обновления очередных минимумов и пробоя психологически важных отметок 3000 и 1000 пунктов во многом из-за отсутствия бычьих драйверов движения и перспективы повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в июле, - полагает Кожухова. - Тем не менее многие акции весь июнь продолжают торговаться с дивидендами, что может поддерживать спрос на эмитентов с наиболее высокими выплатами, таких как Сбербанк (в следующую пятницу состоится собрание акционеров по дивидендам), "МТС", "Башнефть", "Сургутнефтегаз".

По мнению эксперта, дивидендная интрига сохраняется по "Транснефти". В понедельник последний день можно будет купить акции "Северстали" как с итоговыми дивидендами за 2023 год, так и за 1-й квартал текущего года с совокупной доходностью 12,5%. Акции банка "Санкт-Петербург" при этом, по оценке аналитика, смотрятся лучше рынка, готовясь к возможному объявлению о выплатах за 1-е полугодие текущего года.

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