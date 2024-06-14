"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 599 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 599 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,43%, стоп-приказ: 523 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Согласно дивидендной политике эмитента, целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, а целевой периодичностью является выплата по меньшей мере два раза в год. Компания стабильно придерживается указанного", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки находятся в боковом движении, цена отскочила от уровня поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже, а "тейк-профит" - у последнего ценового максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 523 руб. риск на портфель составит 0,53%", - указывают в "Финаме".

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