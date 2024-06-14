Возможно продолжение консолидации цены нефти в диапазоне $80-83,3/барр

Возможно продолжение консолидации цены нефти марки Brent в диапазоне $80-83,3 за баррель, считает эксперт БКС Экспресс Людмила Рокотянская.

"Нефть продолжает торговаться выше 20-дневной скользящей средней ($81,8 за баррель). Столкновение котировок с нисходящим сопротивлением не привело к явным коррекционным движения, а значит, можно ожидать дальнейшей консолидации в текущем блоке - $80-83,3 за баррель. Некоторое давление на цены сырьевых товаров может оказывать локальное укрепление индекса доллара DXY", - указывает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.