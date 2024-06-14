"Нефтебыкам" важно закрепиться выше $82/барр. - "Финам"

"Нефтебыкам" в настоящее время важно закрепиться выше $82 за баррель нефти марки Brent, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко.

"Если начнется откат, то более актуальной поддержкой станет уровень $81,5 за баррель. Сопротивление, как и ранее, располагается на уровне $83,6 за баррель. Именно там находится 200-дневная скользящая на дневном графике, и если покупателем удастся преодолеть данную отметку, то будет открыт путь на 84,8 за баррель", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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