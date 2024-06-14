Возможен небольшой рост доходностей ОФЗ в пятницу - SberCIB Investment Research

Возможен небольшой рост доходностей рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, рынок еще не полностью учел риск повышения ключевой ставки Банка России на два процентных пункта в июле текущего года, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

Также эксперты инвестбанка считают, что котировки нефти марки Brent продолжат торговаться около $82-83 за баррель в пятницу.

"Курс рубля может снова приблизиться к отметке 12 рублей за юань на торгах в пятницу, если активные продажи валюты продолжатся. Дело в том, что из-за проблем с расчетами за импорт спрос на иностранную валюту сейчас может быть невелик", - отмечают в SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.