.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мосбиржи
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 июня 2024 года 18:38
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мосбиржи
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", сообщается в обзоре аналитиков. "По нашим оценкам, санкции США против Мосбиржи потенциально могут привести к потере до 4% комиссионных доходов и до 2% выручки компании (по данным за I квартал 2024 года по МСФО). Не видим рисков для чистого процентного дохода - 57% выручки. Основной удар придется на валютный рынок - 25% объемов торгов. Этот сегмент может потерять до трети объемов торгов. Не ожидаем существенного эффекта для остальных сегментов", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
13 июня 2024 года 19:09
Райффайзенбанк пока сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль не выше уровня в 95 руб./$1 в текущем году, сообщается в комментарии аналитиков. "Мы полагаем, что определяющими для курса рубля останутся фундаментальные факторы, а именно валютные потоки, связанные с внешней торговлей. В... читать дальше
.13 июня 2024 года 18:14
Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку акций Stellantis NV и рассчитывает на рост их котировок в перспективе ближайших двенадцати месяцев, сообщается в материале аналитика Дмитрия Позднякова. Компания подтвердила свой прогноз финансовых показателей на 2024 год в рамках очередного "Дня... читать дальше
.13 июня 2024 года 17:50
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную стоимость бумаг Alibaba со $102 до $107 за ADS (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) и со 100 до 105 гонконгских долларов (HKD) за акцию (торгуются на Гонконгской фондовой бирже), сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале... читать дальше
.13 июня 2024 года 17:10
Акции Сбербанка пока остаются одними из фаворитов финансового сектора российского фондового рынка на 2024 год, считают аналитики Альфа-банка. "Эмитент опубликовал результаты по РСБУ за май 2024 года. В целом динамика прибыли год к году соответствует недавним заявлениям топ-менеджмента (о намерении... читать дальше
.13 июня 2024 года 16:45
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 251 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Бумаги эмитента на открытии торгов в четверг теряли более 15% на фоне объявленных в среду ограничений США, но большую часть падения уже... читать дальше
.13 июня 2024 года 16:18
Акции "Самолета" являются фаворитами в секторе недвижимости российского фондового рынка благодаря сохранению сильной конкурентной позиции, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 5300 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой. "Эмитент... читать дальше
.13 июня 2024 года 15:57
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5400-5475 пунктов в четверг - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5400-5475 пунктов в течение торговой сессии четверга, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "Волатильность в ходе предстоящей сессии будет повышенной, - прогнозирует эксперт. - Складывается позитивный баланс рисков. Вероятно,... читать дальше
.13 июня 2024 года 15:29
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "продавать акции "ФосАгро" с целью 5700 рублей", выпущенную 23 мая 2024 года, в связи с достижением целевых уровней, сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Эксперты выпустили идею по шорту ценных бумаг "ФосАгро" на фоне падения цен на удобрения,... читать дальше
.13 июня 2024 года 15:00
Спрос на валюту может вырасти на коротком горизонте и сдвинуть курс рубля к более высоким уровням, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "С 13 июня прекращены биржевые торги евро и долларами из-за санкций на "Мосбиржу", НКЦ и НРД, - напоминает эксперт. - Коллапса системы нет.... читать дальше
.13 июня 2024 года 14:34
Whoosh по-прежнему остается компанией роста, несмотря на существующие риски, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Whoosh представил операционные результаты за 5 месяцев 2024 года, которые, по мнению аналитиков ПСБ, свидетельствуют о том, что компания развивается не только благодаря привлечению... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.