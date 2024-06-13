"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", сообщается в обзоре аналитиков.

"По нашим оценкам, санкции США против Мосбиржи потенциально могут привести к потере до 4% комиссионных доходов и до 2% выручки компании (по данным за I квартал 2024 года по МСФО). Не видим рисков для чистого процентного дохода - 57% выручки. Основной удар придется на валютный рынок - 25% объемов торгов. Этот сегмент может потерять до трети объемов торгов. Не ожидаем существенного эффекта для остальных сегментов", - отмечают эксперты.

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