Акции Сбербанка остаются одними из фаворитов финсектора на 2024г - Альфа-банк

Акции Сбербанка пока остаются одними из фаворитов финансового сектора российского фондового рынка на 2024 год, считают аналитики Альфа-банка.

"Эмитент опубликовал результаты по РСБУ за май 2024 года. В целом динамика прибыли год к году соответствует недавним заявлениям топ-менеджмента (о намерении ежегодно наращивать прибыль). Сбербанк остается одним из наших фаворитов в финансовом секторе на 2024 год. Бумага торгуется с мультипликатором P/BV 2024П на уровне 1,0, а коэффициент P/E 2024П составляет 4,3, при сохраняющихся возможностях генерировать ROE выше исторических уровней, - указывают эксперты в обзоре. - Дивидендная доходность по итогам 2023 года составляет 10,5%, а по итогам 2024П может составить 12-13%, по нашим оценкам, в дополнение к росту балансовой стоимости капитала более чем на 10% в год. Восстановление потерь по части заблокированных активов банка может стать серьезным дополнительным катализатором для его акций в текущем году".

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