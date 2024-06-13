Акции Самолета - фавориты среди девелоперов на рынке РФ - ПСБ

Акции "Самолета" являются фаворитами в секторе недвижимости российского фондового рынка благодаря сохранению сильной конкурентной позиции, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 5300 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"Эмитент представил операционные показатели за 5М24. Взгляд на них позитивный. Девелопер существенно нарастил продажи с одновременным сокращением доли ипотечных контрактов, что говорит о некотором снижении ипотечной зависимости. Однако все еще весомая доля контрактов заключена через ипотеку, а самой популярной в продажах "Самолета" остается именно семейная программа, которую планируют продлить до 2030 года. Этот фактор может поддерживать реализацию квартир застройщика после сужения льготных механизмов. - отмечает эксперт. - Компания ориентируется на дальнейшее развитие масс-сегмента недвижимости, региональную экспансию и усиление позиций в наиболее маржинальных регионах".

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