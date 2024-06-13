"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: продавать акции ФосАгро с целью 5700 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "продавать акции "ФосАгро" с целью 5700 рублей", выпущенную 23 мая 2024 года, в связи с достижением целевых уровней, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

Эксперты выпустили идею по шорту ценных бумаг "ФосАгро" на фоне падения цен на удобрения, усиления налоговой нагрузки и переоцененности акций производителя удобрений на Мосбирже. Тогда акции компании стоили 6190 рублей за одну ценную бумагу. 13 июня 2024 года цена акций "ФосАгро" снизилась до 5700 рублей за одну бумагу. Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" закрывают идею в шорт. Итоговая доходность за три недели составила 8% без учета комиссии.

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