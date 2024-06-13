"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 336,7 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 336,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 309 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения акции торгуются в рамках восходящего тренда, - указывают аналитики. - При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 309 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4".

Сбербанк - крупнейший банк в России с государственным участием. После введенных санкций акции просели, но, учитывая, что основной бизнес никак не задет, то влияние санкций на компанию минимальное.

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