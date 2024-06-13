"Солид Брокер" подтверждает целевую цену акций Мосбиржи на уровне 280 руб

"Солид Брокер" подтверждает целевую цену акций "Московской биржи" на уровне 280 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

"Страшна ли для доходов биржи остановка торгов долларом и евро? Доля торговли долларом в мае 2024 года составляла 28,5%, доля евро 9,7%. Основные торги происходили юанем, его доля составляла 48%. Мы думаем, что оборот торгов юанем будет расти и абсолютном значении за счет перетока ликвидности от валютных пар с долларами и евро. Часть этой ликвидности просто перетечет на внебиржевой рынок. На внебирже доля доллара составляла 39,7%, доля евро 6,9%. Поэтому мы считаем, что влияние на комиссионный доход "Мосбиржи" невелик, тем более доля валютной секции составляла на 1 кв. 2024 года 13% от всего комиссионного дохода", - пишут эксперты.

По оценке аналитиков "Солид Брокер", "Мосбиржа" может потерять относительно небольшие суммы комиссионного дохода (5-10%). Они считают, что реакция рынка чересчур эмоциональная, и подтверждают целевую цену акций "Мосбиржи" на уровне 280 рублей на горизонте 12 месяцев.

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