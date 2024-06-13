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13 июня 2024 года 12:11
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Intel
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Intel Corp. с целевой ценой $39,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Intel обвалились с начала года более чем на 35% на фоне слабых результатов за 2023 год, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Тем не менее в отчете за 1К24 заметна позитивная динамика, а операционная прибыль традиционных бизнес-сегментов может продолжить рост во 2-й половине 2024 года. благодаря выходу новых процессоров. Несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с сегментом чипов на заказ, мы считаем, что бумаги Intel привлекательны для покупки при текущем уровне цен". Intel - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств, работающий по бизнес-модели IDM, которая подразумевает самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-INTEL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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