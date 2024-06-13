Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- объем новых кредитов в Китае;

- промышленное производство еврозоны в апреле;

- индекс цен производителей США в мае;

- число первичных обращений за пособиями по безработице в США;

- выступление представителя ФРС Джона Уильямса;

- выступление министра финансов США Джанет Йеллен;

- саммит стран G7, день первый;

- акции "Московской биржи" и "Селигдара" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год.

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