Акции ТКС Холдинга интересны для среднесрочных инвестиций - "Финам"

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МКПАО "ТКС Холдинг" с прогнозной стоимостью на уровне 3509,7 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели эмитент весьма уверенно чувствует себя в нынешних сложных операционных условиях и продолжает показывать уверенный рост финансовых показателей. При этом мы позитивно оцениваем предстоящую сделку по присоединению Росбанка, которая позволит Группе получить экспертизу в корпоративном кредитовании, а также сделает ее бизнес более масштабным и диверсифицированным. Мы считаем, что акции "ТКС Холдинга" обладают неплохим "апсайдом" и являются интересными для среднесрочных инвестиций", - указывает эксперт.

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