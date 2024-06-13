Вероятен всплеск волатильности на рынке акций РФ в четверг - "Цифра брокер"

Вероятен всплеск волатильности на российском фондовом рынке на торгах в четверг на новости об ограничениях со стороны США в отношении российской финансовой инфраструктуры, говорится в обзоре аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Тем не менее мы не склонны драматизировать ситуацию. Риски введения санкций в отношении финансовой инфраструктуры обсуждались еще год назад. С определенной долей уверенности можно предположить, что ЦБ РФ прорабатывал разные сценарии, в том числе и тот, с которым мы в настоящее время сталкиваемся. В этой связи важно отметить, что биржевые торги по всем инструментам, не связанным с долларами США и евро, продолжатся во всех секциях биржи. В том числе продолжатся торги китайскими юанями, что в принципе позволяет через кросс-курсы определять курс рубля по отношению к другим валютам, - указывают эксперты. - Кроме того, в контексте потенциального всплеска волатильности мы рекомендуем воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий. Возможное падение котировок акций тех или иных эмитентов может оказаться неоправданным при прочих равных, если выручка эмитента возникает от продаж на российском рынке, а бизнес ориентирован на внутренних потребителей".

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