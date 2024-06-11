.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 июня 2024 года 18:50
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $200 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре старшего аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева. "От выступления представителей Apple на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference , стартовавшей 10 июня, инвестиционное сообщество ожидало доказательств конкурентоспособности корпорации в секторе ИИ. Однако компании удалось убедить в этом не всех. В целом презентация прошла без сюрпризов: почти все информационные утечки, которые обсуждались в последние месяцы, подтвердились. Тем не менее инвесторы ожидали чуть большего, а сроки анонсированные внедрения нового ИИ-функционала были оценены как слишком отдаленные, - отмечает эксперт инвесткомпании в материале. - При этом вопрос: "Сможет ли это заставить потребителей купить новые смартфоны?" остался без однозначного ответа. На наш взгляд, столь долгожданная презентация оказалась не самой успешной, и говорить о кардинальном усилении рыночных позиций компании преждевременно. Во многих аспектах ИИ-технологий Apple лишь в ближайшие пару кварталов догонит Android-устройства по мере внедрения новых функций Apple Intelligence, а затем и ChatGPT". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
11 июня 2024 года 18:24
Акции "Группы Астра" интересны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Оцениваем операционные результаты за 1К24 по МСФО положительно, особенно с учетом низкого сезона. Эмитент - компания роста, нацеленная на увеличение дивидендной доходности, особенно в условиях... читать дальше
.11 июня 2024 года 18:03
"Финам" сохраняет позитивную среднесрочную оценку перспектив котировок обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка и подтверждает рейтинг "покупать" для них с прогнозной стоимостью на уровне 348,5 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря... читать дальше
.11 июня 2024 года 17:36
Акции Сбербанка остаются интересными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент представил сокращенные результаты по РСБУ за май 2024 года. Он продолжает показывать стабильный рост финансовых результатов за пять месяцев 2024 года, улучшив при этом... читать дальше
.11 июня 2024 года 17:12
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5310-5380 пунктов, волатильность в ходе дня предполагается средней, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "Складывается негативный баланс рисков. Активность участников рынка акций может быть... читать дальше
.11 июня 2024 года 16:49
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1272 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян. Совет директоров MD Medical Group 7 июня... читать дальше
.11 июня 2024 года 16:26
Акции "Группы Астра" по-прежнему являются фундаментально привлекательной долгосрочной историей роста, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Софья Астрелина и Полина Панина. "Эмитент опубликовал результаты за 1К24. Хороший рост продолжается. На наш взгляд, "Астра"... читать дальше
.11 июня 2024 года 16:03
Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 900 рублей за штуку на январь 2025 года, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня с учетом дивидендов, сообщается в комментарии. Эксперты выделяют ряд факторов, способствующих росту... читать дальше
.11 июня 2024 года 15:41
SberCIB Investment Research сохраняет оценку акций группы "Мать и дитя" на уровне "покупать" с целевой ценой 1300 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Мать и дитя" заплатит дивиденды сразу за четыре периода - первый квартал этого года, весь 2023 год, второе полугодие 2022 года и... читать дальше
.11 июня 2024 года 14:17
Банк России готов резко поднять ставку, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что ключевая ставка достигнет максимума в третьем квартале, пояснив, что ее могут поднять сразу на 100 б.п., если... читать дальше
.11 июня 2024 года 13:51
"Солид Брокер" сохраняет целевую цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне 368 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии аналитиков. "Мы видим сильные результаты за апрель и май по РПБУ. Соответственно, второй квартал по МСФО также не должен... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.