Акции Сбербанка остаются интересными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются интересными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил сокращенные результаты по РСБУ за май 2024 года. Он продолжает показывать стабильный рост финансовых результатов за пять месяцев 2024 года, улучшив при этом показатель рентабельности собственного капитала в мае. Рост чистой прибыли на 6,7% год к году за отчетный период и рентабельность капитала на уровне 22,5% представляют собой хороший результат при условии давления высоких ставок на рост кредитов", - указывают эксперты в комментарии.

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