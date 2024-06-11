Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг "Мать и дитя"

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1272 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян.

Совет директоров MD Medical Group 7 июня рекомендовал компании выплатить за 1К24, 2023, 2П22 и 2П21 дивиденды в размере 141 рубля на акцию (с дивидендной доходностью 13,2%). Согласно пресс релизу компании, рекомендовано распределить среди акционеров более 60% чистой прибыли за указанные периоды (раскрываются только полугодовые финансовые результаты). Таким образом, констатирует эксперт банка, рекомендованы выплаты на общую сумму 10,6 млрд руб., что составляет 97% чистой денежной позиции на конец 1К24. Дата закрытия реестра - 20 июня. Предполагается, что к моменту закрытия реестра торги акциями компании возобновятся после завершения редомициляции.

"В 2023 году компания заявила, что может выплатить в виде дивидендов до 100% чистой прибыли с учетом предыдущих периодов. Наш базовый сценарий предполагал, что будет выплачено по 142 рубля на акцию, то есть среди акционеров распределят 75% чистой прибыли за 2023, 2П22 и 2П21. Таким образом, рекомендованный советом директоров размер выплат практически соответствует нашим ожиданиям. Впрочем, следует обратить внимание, что рекомендация также предполагает выплату дивидендов за 1К24, а фактически рекомендованная к распределению среди акционеров доля прибыли - более 60% - оказалась ниже, чем мы рассчитывали (75%). Тем не менее, мы оцениваем эту новость как положительную", - отмечает Егазарян.