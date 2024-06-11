Акции "Астры" остаются привлекательной долгосрочной историей роста - "Мои Инвестиции"

Акции "Группы Астра" по-прежнему являются фундаментально привлекательной долгосрочной историей роста, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Софья Астрелина и Полина Панина.

"Эмитент опубликовал результаты за 1К24. Хороший рост продолжается. На наш взгляд, "Астра" по-прежнему является фундаментально привлекательной долгосрочной историей роста. Будучи ведущим разработчиком российского инфраструктурного ПO и безусловным лидером среди российских производителей ОС (76% доля рынка в 2023 году), компания является ключевым бенефициаром продолжающегося импортозамещения на российском IT-рынке, - отмечают эксперты в обзоре. - По оценкам Startegy Partners, рынок российского инфраструктурного ПО в 2023-2030 гг. будет расти в среднем на 25% в год. При этом активное развитие продуктового портфеля должно позволить "Группе Астра" расти опережающими темпами. За 2024-2025 гг. компания планирует увеличить чистую прибыль в три раза. В то же время с учетом текущей оценки на уровне 21х EV/EBITDAС за 2024 год потенциал роста бумаг компании в краткосрочной перспективе может быть ограничен в отсутствие явных позитивных катализаторов".

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