"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 900 руб

Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 900 рублей за штуку на январь 2025 года, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня с учетом дивидендов, сообщается в комментарии.

Эксперты выделяют ряд факторов, способствующих росту акций компании:

- Переход на выплату 75% прибыли. "Ранее "Газпром нефть" направила на выплату дивидендов 50% прибыли, - напоминают стратеги. - Основной акционер компании - "Газпром", у которого сейчас наблюдаются непростые времена в части основного газового бизнеса. Чтобы поддержать материнскую компанию, за 2023 год "Газпром нефть" направила на дивиденды 75% прибыли. Полагаем, что такой уровень выплат сохранится в ближайшие 1-2 года, пока основной акционер укрепляет свое финансовое положение".

- Рублевые цены на нефть марки Urals в первые четыре месяца 2024 года были в среднем на 65% выше прошлого года. Тем временем демпферные выплаты нефтяникам в первые пять месяцев 2024 года были в среднем выше на 93%, чем годом ранее. По мнению аналитиков, два этих фактора говорят о том, что у нефтяников, а особенно у переработчиков нефти, должен быть сильный отчет за первое полугодие 2024 года. Газпром нефть перерабатывает больше 40% добытой нефти.

- Высокая дивидендная доходность: за 2023 год компания направила 102 рубля на дивиденды. С учетом текущих цен на нефть и демпферных выплат прогнозный дивиденд может составить более 120 рублей на акцию, подчеркивается в комментарии. К текущей цене акций это более 16% дивидендной доходности, что, по оценке экспертов "Газпробанк Инвестиий", может быть лучшей доходностью среди нефтяников. Кроме того, "Газпром нефть" заплатит 19,49 рубля на акцию дивидендов за четвертый квартал 2023 года уже в июле.

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