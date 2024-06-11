SberCIB сохраняет оценку акций "Мать и дитя" на уровне "покупать"

SberCIB Investment Research сохраняет оценку акций группы "Мать и дитя" на уровне "покупать" с целевой ценой 1300 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Мать и дитя" заплатит дивиденды сразу за четыре периода - первый квартал этого года, весь 2023 год, второе полугодие 2022 года и второе полугодие 2021 года, - отмечают эксперты. - В сумме получилось 141 руб. на акцию. Дивдоходность - 13,2%. По нашим ожиданиям, "Мать и дитя" должна была заплатить по 132 руб. на акцию за три пропущенных периода. Но совет директоров решил добавить к этой выплате 60% чистой прибыли за первый квартал. А ещё у компании сейчас идёт редомициляция. Завершить её планируют 17 июня, то есть до того, как закроют реестр".

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