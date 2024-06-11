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11 июня 2024 года 15:11
Курс рубля в скором времени вернется в рамки 90-95 руб./$1 - БКС Экспресс
Курс рубля в скором времени вернется в рамки 90-95 руб./$1, полагает аналитик БКС Экспресс Евгений Миронюк. "Рекордные с конца 2022 года показатели экспорта в размере $41,7 млрд в марте способствуют притоку валюты на внутренний рынок, - отмечает эксперт. - В конце мая импульс локального укрепления рубля был поддержан налоговым периодом, проявлялась слабость импорта из-за транзакционных ограничений. Однако они преодолимы: ожидаем восстановление показателя, что будет сопровождаться ростом спроса на иностранную валюту. На будущем ослаблении рубля скажется и возможное снижение чистых продаж валюты в июле. В текущем месяце Банк России продает валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 8,1 млрд руб. Дополнительные продажи, как ранее анонсировал ЦБ, продлятся до 28 июня. Объем ежедневных дополнительных операций ЦБ после 28 июня еще не оглашен". Выпуск рядом компаний квазивалютных облигаций, по мнению Миронюка, стал значимым фактором влияния на курс. Он проявляет себя в мае - июне на фоне выпуска рядом компаний квазивалютных облигаций. "Фактическое размещение (замещение) производится в рублях, хотя сохраняется привязка к долларам/евро/фунтам/франкам, - указывает аналитик. - Покупатели осуществляют покупки в том числе за счёт закрытия вкладов в валюте - они конвертировались в рубли, что повысило объем валютного предложения. Суммарное размещение компаниями "ФосАгро", "НОВАТЭК", "РусАл", "Полюс" позволит привлечь $1-1,5 млрд. Ожидаем, что и в скором времени курс вернется в рамки 90-95 руб./$1. Напомним, что в соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития доллар в декабре 2024 г. будет стоить более 98 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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