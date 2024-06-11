Акции "Астры" обладают потенциалом для долгосрочного роста - "Т-Инвестиции"

Акции ПАО "Группа Астра" не являются инвестиционно привлекательными в данное время, но обладают потенциалом для долгосрочного роста, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

Представитель российского IT-рынка, группа "Астра" отчиталась по МСФО за первый квартал 2024 года. Снижение динамики чистой прибыли может смутить инвесторов, однако для компании это нормально, - пишут эксперты. - Бизнес имеет сезонный характер. На первое полугодие традиционно приходится около 30% годовой выручки. У "Астры" есть потенциал для дальнейшего роста. Компания запустила новую двухлетнюю программу мотивации сотрудников, которая нацелена на трехкратный рост чистой прибыли к концу 2025 года. Также немаловажными факторами в инвестиционном кейсе "Астры" являются рост рынка инфраструктурного ПО, импортозамещение и поддержка государства. Постепенно компания будет улучшать рентабельность, однако пока сконцентрирована на инвестировании и формировании экосистемы. Поэтому сейчас не рекомендуем покупать акции".

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