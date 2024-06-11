"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 150 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ПАО "Совкомфлот" с целью 150 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,58%, стоп-приказ: 115,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания имеет $1,1 млрд законтрактованной выручки на 2024-2026 гг, подчеркивают аналитики. Кроме того, "Совкомфлот" сохраняет приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Таким образом, акции компании обладают привлекательной дивдоходностью за 2024 год, при этом, на взгляд экспертов, бумага интересна как защита от роста курса валюты.

"С технической точки зрения котировки откатились к уровню поддержки, свеча от 3 июня образовала формацию "Пин бар". Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у последнего ценового максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 115,5 руб. риск на портфель составит 0,87%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14", - указывают в "Финаме".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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