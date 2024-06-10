Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы цены бумаг Группы "Мать и дитя" с учетом реализации планов по редомициляции и рекомендации рекордных дивидендов по итогам работы в 1К24, говорится в комментарии аналитика банка Лауры Кузнецовой.

"Акционеры Группы "Мать и дитя" в августе 2023 года одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) острова Октябрьский, - напоминает эксперт. - В апреле этого года компания получила официальное разрешение кипрского регулятора на регистрацию в России. C 23 мая торги расписками "Мать и дитя" на "Мосбирже" были полностью прекращены до 20 июня. 28 мая компания официально зарегистрировалась в России как МКПАО. После регистрации торговавшиеся ранее ГДР должны быть заменены акциями МКПАО. Пока торги приостановлены, Мать и дитя объявляет о выплате дивидендов - компания сообщила о назначении дивидендов за l квартал в размере 141 руб./акцию. Дивдоходность на последний день торгов - 13,2%. Выплату планируется осуществить в первой половине июля. Позитивно смотрим на бумаги компании с учетом реализации планов по переезду и рекомендации рекордных дивидендов по итогам работы в 1 квартале".

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