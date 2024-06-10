Вероятно продолжение роста цены акций NVIDIA в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Вероятно сохранение положительной динамики котировок акций NVIDIA Corp. в ближайшие торговые сессии, прогнозная стоимость цены бумаг эмитента в целом на данный момент составляет $120 за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева.

"7 июня на постмаркете компания завершила дробление (сплит) акций в пропорции 10 к 1, объявленное 22 мая во время презентации квартальных результатов. Процедура не окажет реального воздействия на финансовые показатели эмитента или на его рыночную капитализацию. Цель дробления - повысить ликвидность бумаг, пользующихся огромным спросом инвесторов, в том числе розничных", - отмечает эксперт инвесткомпании.

"Если говорить о потенциальном включении акций NVIDIA в базу расчета индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA), то дробление должно снизить их удельный вес в бенчмарке, так как он определяется с учетом цены бумаги, а не рыночной капитализации ее эмитента, как в большинстве индексов. Решение о включении или исключении акций из того или иного индекса комитет принимает по своему усмотрению, без привязки к определенной дате", - указывает Толмачев.

Также аналитик обращает внимание, что статистика показывает, что компании, объявившие о дроблении акций, в последующие двенадцать месяцев в среднем показывали доходность около 25% в сравнении со средним показателем для S&P 500 около 12%. "Однако отметим, что эта процедура обычно проходит на фоне активного роста котировок акций компании, обусловленного фундаментальными факторами, а не наоборот", - пишет эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.