Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 87-90 руб./$1 на текущей неделе - Freedom Finance Global

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 87-90 руб./$1, 95-98 руб./EUR1 и 12,1-12,5 руб. за юань в течение ближайшей недели, сообщается в обзоре ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Мировые резервные валюты в целом, скорее всего, дешевеют по отношению к рублю на фоне открывшегося в России саммита министров иностранных дел стран БРИКС и после заявлений Банка России о необходимости сохранении жесткой денежно-кредитной политики еще продолжительное время. Но евро на общем фоне выглядит слабее всех. Очень вероятно, что причиной слабой динамики единой европейской валюты оказались политические события во Франции. Кроме того, на евро негативное давление, возможно, оказывают ожидания жестких заявлений от ФРС США по итогам заседания комитета по открытым рынкам 12 мая, в то время как Европейский центробанк на прошлой неделе перешел к снижению процентных ставок, - указывает эксперт инвесткомпании. - Сохранение жесткой монетарной политики в России, при том что денежно-кредитная политика в еврозоне начала смягчаться, работает на укрепление рубля и, соответственно, против дешевеющего евро. В целом ралли в рубле может продолжиться до вечера среды".

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