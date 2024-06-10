Рынок акций РФ сохраняет потенциал развития роста - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок все еще испытывает сложности с поиском "бычьих" драйверов движения, но в целом в последние торговые сессии выглядит стабильно с сохранением потенциала развития восходящей коррекции, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

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