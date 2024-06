"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of New York Mellon с целью $68 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: $57,07, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики относят к факторам роста Forward P/E 10,07 при актуальном значении P/E 14,68 и позитивную динамику по росту прибыли на акцию в текущем году (+30,03%).

"С технической точки зрения котировки пробили уровень сопротивления мая 2024 года ($59,70). Закрепление за ним формирует сигналы к потенциальному продолжению восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $57,07 риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск 2,37", - указывают в "Финаме".

The Bank of New York Mellon - американская холдинговая компания, образована в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.