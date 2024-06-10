Справедливая доходность нового выпуска бондов Газпром нефти не выше 7% - инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность нового выпуска юаневых облигаций "Газпром нефти" серии 003P-12R должна быть не выше 7% годовых, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"Газпром нефть" 11 июня соберет заявки на облигации серии 003P-12R объемом не менее CNY1 млрд. Срок обращения выпуска - 2,5 года, купонный период - 91 день. Ориентир по ставке купона - не выше 8% годовых (по доходности - не выше 8,24% годовых), - указывает эксперт. - Начало размещения предварительно назначено на 17 июня. Заявленный ориентир по бумагам выглядит довольно высоким. Так, вторичном рынке доходности по бумагам эмитентов с сопоставимым уровнем кредитных рейтингов составляют 6,5-7% годовых. ГТЛК (АКРА - "AA-") на прошлой неделе разместила облигации с доходностью 8,51% годовых. Учитывая, что у "Газпром нефти" наивысший из возможных кредитный рейтинг, мы считаем, что справедливая доходность по новому выпуску должна быть не выше 7%".

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