Диапазон 88,5-90,5 руб./$1 пока сохраняет актуальность - банк "Санкт-Петербург"

Диапазон 88,5-90,5 руб./$1 пока сохраняет актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль смог умеренно укрепиться по итогам минувшей недели, - отмечается в комментарии. - Чистые продажи валюты Банком России на июнь из-за ожиданий более низких нефтегазовых доходов бюджета увеличились с 6,3 млрд руб./день до 8,1 млрд руб./день. Итоги пятничного заседания ЦБ в целом нейтральны для рубля. Сегодня курс USD/RUB находится у 89,1 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Пока для курса сохраняет свою актуальность диапазон в 88,5-90,5 руб./$1".

По мнению экспертов, давление на котировки нефти на прошлой неделе могли оказывать и данные о заметно более слабом, чем ожидалось, росте импорте Китая. В двнное время фьючерсы Brent торгуются у $79,8/барр. В целом у котировок остается потенциал к росту выше $80/барр. в зависимости от развития геополитической ситуации, полагают в банке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.