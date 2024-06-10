ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на июльском заседании - Альфа-банк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на заседании 26 июля, полагают экономисты Альфа-банка

Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

"ЦБ РФ на заседании 7 июня сохранил ставку на прежнем уровне 16%, однако также рассматривались варианты роста ключевой ставки, в том числе до 18%, - напоминают эксперты. - Риторика пресс-релиза теперь отличается жесткостью: регулятор допускает возможность повышения ставки на следующем заседании. Возврат инфляции к цели 4% теперь ожидается только в 2025 году. Мы воспринимаем решение ЦБ РФ как намерение действовать постепенно, придерживаясь пока сдержанной риторики заседания 26 апреля, которая не предвещала повышение ставки. Мы ожидаем, что к следующему заседанию по ставке в распоряжении ЦБ РФ будет достаточно статистики в пользу того, что инфляционная динамика превышает первоначальные ожидания, и регулятор серьезно рассмотрит опцию повышения ставки. Наш базовый сценарий предусматривает повышение ставки на заседании по ставке 26 июля".

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