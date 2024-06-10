Рубль может приблизиться к отметке 90 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Рубль может приблизиться к отметке 90 руб./$1 в понедельник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Банк России в пятницу не стал менять ставку. Доллар укрепился относительно евро более чем на 1% из-за сильной статистики по американскому рынку труда. В этих условиях рубль отступил до 89,4 руб./$1, а сегодня может приблизиться к 90 руб./$1", - пишут эксперты.

Баррель Brent подешевел в пятницу на $0,25, до $79,62, напоминают в SberCIB. Инвесторы продолжили анализировать решение ОПЕК+ и сильные данные по рынку труда в США. В мае импорт нефти в КНР год к году сократился, и опасения по поводу снижения спроса усилились. По прогнозам аналитиков банка, в понедельник Brent будет торговаться около $80/барр.

"Доходности ОФЗ в пятницу снизились на пять базисных пунктов, - констатируют стратеги SberCIB. - Всё из-за решения Банка России не менять ключевую ставку. А некоторые участники рынка и вовсе ожидали её повышения. Однако регулятор значительно ужесточил риторику. Он заявил, что допускает повышение ставки в июле. Полагаем, что Банк России может повысить ключевую ставку до 18% уже на следующем заседании. Рынок пока не полностью учитывает такие риски, поэтому аналитики ожидают возобновления роста доходностей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.