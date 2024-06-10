"Финам" повысил прогнозную цену акций "Группы Позитив" до 2904 руб

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа Позитив" до 2904 рублей за штуку на горизонте года, сохранив рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Леонида Делицына.

"Эмитент - лидер российского рынка инфобезопасности, компания, растущая темпами, значительно опережающими рынок, прибыльная и регулярно выплачивающая дивиденды. Акции компании дают уникальную возможность для долгосрочного инвестирования в российскую индустрию кибербезопасности, а краткосрочно могут быть интересны для покупки на просадках", - отмечает эксперт.

Дивидендная политика компании подразумевает выплату не менее 50% NIC (чистой прибыли без учета капитализируемых расходов) и регулярно выполняется, обращает внимание Делицын.

"Наиболее важные риски для стоимости акции - фрагментированность рынка ИБ, значительная сезонность отгрузок и выручки, снижающая точность планирования, усиление конкуренции за крупных клиентов и квалицированные кадры, ограниченность B2B/B2G-рынка, появление большого числа новых компаний в IT-секторе фондового рынка при ограниченном количестве долгосрочных инвесторов (акциями компании уже владеет 205 тыс. человек)", - пишет аналитик в обзоре.

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