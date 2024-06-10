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10 июня 2024 года 10:23
Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - выходной день на биржах Китая, Гонконга и Австралии; - саммит БРИКС в России, день первый; - операционные результаты "Хендерсон" за май 2024 года; - акции "Европлана" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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10 июня 2024 года 11:00
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.07 июня 2024 года 19:11
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" обыкновенным акциям "Башнефти" с целевой ценой 2398 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев и "держать" - привилегированным акциям компании с целью 1831 руб. за бумагу, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Потенциал снижения составляет 24,6% и... читать дальше
.07 июня 2024 года 18:51
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.07 июня 2024 года 18:05
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