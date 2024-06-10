Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выходной день на биржах Китая, Гонконга и Австралии;

- саммит БРИКС в России, день первый;

- операционные результаты "Хендерсон" за май 2024 года;

- акции "Европлана" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год.

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