Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3200-3280п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3200-3280 пунктов на торгах в понедельник, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Допускаем продолжение роста рынка за счет тех инвесторов, кто воздерживался от покупок в пятницу. Кроме того, уход неопределенности, касающейся решения Банка России по ключевой ставке, также может поддержать рынок. Впрочем, ситуация в данном случае может быстро измениться, что в будущем снова будет давить на рынок. Предпочтение отдаем внутренним секторам", - пишет аналитик в комментарии.

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