Акции ГК "Сегежа" неинтересны для покупок в настоящее время - ПСБ

Акции "Сегежа Групп" не являются инвестиционно интересными в настоящее время, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Компания сообщила, что не будет проводить SPO в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке. Такой риск был, учитывая тяжелый выход эмитента из кризиса (падение экспорта и снижение цен на продукцию) и текущие высокие ставки. "Сегежа" остается убыточной операционно и сохраняет высокую долговую нагрузку, хотя кв/кв она и снизилась - до 12,4х ЧД/OIBDA LTM против 13,2х на конец 4К23. Работа по сокращению долговой нагрузки будет основной в текущем году - предстоит реструктуризация долга и все равно не исключен вариант с докапитализацией компании", - указывает аналитик в материале банка.

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