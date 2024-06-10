Индексу Мосбиржи нужно преодолеть 3290-3300п для возвращения к росту - БКС Экспресс

Индексу Мосбиржи необходимо преодолеть уровни 3290-3300 пунктов для полноценного возвращения на траекторию роста, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Альберта Короева.

"Рынок прибавил около 1,5% на прошлой неделе по индексу Мосбиржи, реализовав отскок после интенсивного снижения от майских максимумов. В пятницу ключевыми событиями стали пленарное заседании ПМЭФ и решение Банка России по денежно-кредитной политике, ввиду чего активность инвесторов была высокой. Объем торгов по бумагам состава индекса превысил 100 млрд руб., - отмечает аналитик. - Технически индекс Мосбиржи поднялся выше 200-дневной скользящей средней, а RSI на дневном графике развернулся вверх, что позитивно. Нужно преодолеть уровни 3290-3300 пунктов для полноценного возвращения на траекторию роста. Рынок сохраняет поддержку дивидендного сезона. На текущей неделе пройдут отсечки "Европлана", "Московской биржи", "Селигдара", "Россети Урал" и других".

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