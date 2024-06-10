"Финам" понизил рейтинг акций Walmart до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Walmart Inc. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $56 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Акции ритейлера с начала мая подскочили в цене на 12% и превысили наш таргет. Результаты Walmart за 1К25 финансового года удивили инвесторов, однако значительного повышения долгосрочных финансовых прогнозов менеджмента за этим не последовало, и инвестиционный кейс компании остался прежним. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам EV/EBITDA и EV/Sales NTM относительно аналогов и собственной целевой дивидендной доходности", - указывает эксперт инвесткомпании.

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