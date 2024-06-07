"Финам" присвоил рейтинг "продавать" обыкновенным акциям "Башнефти" с целевой ценой 2398 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев и "держать" - привилегированным акциям компании с целью 1831 руб. за бумагу, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Потенциал снижения составляет 24,6% и 12% с текущих уровней соответственно.

"Из-за нормы выплат всего 25% прибыли обыкновенные акции "Башнефти" на данный момент имеют одну из самых скромных дивидендных доходностей в секторе, что вместе с низкой вероятностью увеличения пэйаута и сильной динамикой акций с начала года делает их перекупленными, - пишет эксперт Сергей Кауфман. - Привилегированные акции торгуются с аномально высоким дисконтом к обыкновенным, однако их дивидендный потенциал также является ограниченным, из-за чего сокращение дисконта может произойти не из-за роста "префов", а скорее, из-за снижения обыкновенных акций".

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