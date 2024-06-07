"Финам" подтверждает рейтинг акций "Интер РАО" на уровне "покупать" и сохраняем целевую цену на уровне 4,77 рубля c потенциалом роста 24,2% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Финансовые результаты за 1К24 вышли относительно позитивными, а большая чистая денежная позиция и растущие платежи по ДПМ-объектам позволят эмитенту сохранить устойчивость в условиях жесткой ДКП", - отмечает аналитик Гордей Смирнов.

"Интер РАО" - энергетический холдинг, один из крупнейших производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в России.

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