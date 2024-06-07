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07 июня 2024 года 17:34
Ожидания смягчения процентной политики ЦБ РФ сместились на 2025 год - "Велес Капитал"
Ожидания смягчения процентной политики ЦБ РФ сместились на 2025 год, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но ужесточил риторику, - подчеркивает эксперт. - В частности, регулятор допустил возможность повышения ставки на ближайшем заседании и отметил необходимость существенно более продолжительного периода поддержания жестких ДКУ. Также ЦБ указал, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных". В пресс-релизе ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий населения и участников финансового рынка, значительное отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, дальнейшее увеличение жесткости рынка труда, а также высокую розничную и корпоративную кредитную активность. При этом, на взгляд Кравченко, большинство ключевых формулировок в пресс-релизе в той или иной степени были скорректированы в сторону ужесточения. Добавим, что по сравнению с апрельским пресс-релизом регулятор убрал из текста прогнозный ориентир по инфляции на текущий год (4,3-4,8%). "Текст сегодняшнего пресс-релиза выглядит как подготовка рынка к повышению ставки в конце июля, если не случится положительных изменений в части баланса инфляционных рисков. При этом вне зависимости от вероятности повышения ключевой ставки мы полагаем, что ожидания по началу смягчения процентной политики уже почти полностью сместились на 2025 год", - прогнозирует стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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