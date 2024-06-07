Вероятный торговый диапазон для рубля на следующей неделе 88-90 руб./$1 - ПСБ

Вероятный торговый диапазон для рубля на следующей неделе составляет 88-90 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Завершающаяся неделя прошла под знаком укрепления рубля: курс доллара опустился к минимумам мая, району 88,5 руб., юань - к 12,2 руб., - отмечают аналитики банка. - Ситуация на валютном рынке продолжила определяться навесом предложения: несмотря на постепенное сокращение активности экспортеров, традиционное для начала месяца, спрос, в первую очередь со стороны импортеров, оставался весьма слабым, отчасти из-за затягивающихся затруднений с проведением трансграничных платежей, отчасти из-за сезонности. Невысокая активность импортеров может сохраниться и на следующей неделе, что способно удержать курс доллара в диапазоне 88-90 руб./$1 и повышает риски обновления годовых минимумов на пике налогового периода. Определенную поддержку рублю окажет и увеличение с сегодняшнего дня Банком России ежедневных продаж юаней с 6,2 до 8,1 млрд руб.".

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