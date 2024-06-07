ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 16% до конца 2024 года - Росбанк

ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 16% до конца 2024 года, считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

"Мы с оптимизмом оцениваем решение Банка России оставить ключевую ставку без изменения на уровне 16% годовых, которое говорит о сохранении последовательности в действиях и конструктивного подхода к оценке ситуации в экономике в противовес "эмоциональным" призывам повысить ставку, - отмечает эксперт. - Сигнал и контекст ДКП, однако, не стал мягче - напротив, в июле регулятор "допускает возможность повышения ставки" на фоне смещения баланса рисков для инфляции в сторону проинфляционных".

Аналитик банка указывает на избыточность повышения процентной ставки в контексте и без того интенсивного ужесточения денежно-кредитных условий на фоне роста рыночных процентных ставок.

"Важными аспектами для выбора аргументов в пользу повышения ставки или в пользу сохранения ставки неизменной в июле будет широкий набор "немонетарных" обстоятельств, включая дискуссию о параметрах льготной ипотеки после 1 июля, развитие геополитической обстановки и ситуация с внешней торговлей и расчетами за импорт. В целом, продление действующих трендов указывает на то, что в мы можем оказаться в ситуации сохранения ключевой ставки на уровне 16% более длительное время - в нашем базовом сценарии до конца 2024 года, или еще дольше", - прогнозирует Кошелев.

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