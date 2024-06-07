"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $140

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,4%, стоп-приказ: $117, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Oracle отчитается о финансовых результатах за I квартал 2024 года 11 июня. Аналитики инвесткомпании ожидают, что выручка составит $14,6 млрд, прибыль на акцию - $1,65 и что отчетность компании превзойдет прогнозы экспертов, учитывая позитивные отечности компаний из индустрии.

"С технической точки зрения цена акции находится в долгосрочном восходящем тренде выше 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью $140. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $117 риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,54", - указывают в "Финаме".

Oracle Corporation - одна из крупнейших американских компаний, разработчик систем управления базами данных, инструментов для разработки баз данных, а также ERP-систем.

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