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07 июня 2024 года 15:31
Рынок акций РФ сохраняет среднесрочный "медвежий" настрой - "Велес Капитал"
Рынок акций РФ сохраняет среднесрочный "медвежий" настрой, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский рынок акций с оптимизмом отреагировал на удержание процентной ставки ЦБ РФ на уровне 16% по итогам пятничного заседания, но сохраняет среднесрочный медвежий настрой ниже сопротивлений 3345 и 1170 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС ввиду рисков ужесточения монетарной политики по ходу года, а также перспективы продолжительного периода высоких ставок, - указывает эксперт. - При подходе к указанным отметкам продажи акций могут возобновиться. Стабилизация выше сопротивлений, впрочем, откроет перед индексами дорогу к годовым максимумам 3521 пункт и 1220 пунктов соответственно". Значимым стабилизирующим фактором для российского рынка остаются, по мнению Кожуховой, дивидендные истории. Объявления о размере итоговых выплат за 2023 год из основных эмитентов все еще ждут от "Транснефти". Дивидендные реестры на следующей неделе закроются по "Европлану", "Селигдару", SFI. Акционеры "Татнефти" обсудят рекомендованные годовые выплаты. Сбербанк планирует представить финансовые результаты по РПБУ за май, а "Аэрофлот" - операционные результаты за аналогичный месяц. АФК "Система" опубликует финансовую отчетность за 1-й квартал 2024 года по МСФО, напоминает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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