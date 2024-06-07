"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ВК с целью 690 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ВК" с целью 690 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,7%, стоп-приказ: 520 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ВК" планирует возведение нового центра обработки и хранения данных в Санкт-Петербурге, который станет ядром для создания высокотехнологического кластера в этом регионе, отмечают аналитики. Как подчеркнул глава компании Владимир Кириенко, собственная сеть ЦОДов станет краеугольным камнем для обеспечения высокой производительности и надежности сервисов "ВК" как для пользователей, так и для бизнеса.

"С технической точки зрения цена находится на сильном уровне поддержки, от которого просматривается разворот. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 520 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,50", - указывают в "Финаме".

МКПАО "ВК" ("ВКонтакте") - российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 82 языках.

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