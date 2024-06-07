Рубль может перейти к устойчивому ослаблению в июне - БКС Экспресс

Рубль может перейти к устойчивому ослаблению по отношению к доллару США в текущем месяце из-за постепенного восстановления импорта, а также сохранения геополитического и ценового давления на экспорт, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"В первые торговые дни июня продавцы иностранной валюты по-прежнему превалируют над покупателями. Вероятно, связанные с санкциями и геополитикой проблемы импорта, в том числе международных платежей, все еще сдерживают спрос на валюту со стороны этого сегмента внешней торговли. Однако, как это происходило уже не раз, постепенно произойдет адаптация потоков импорта к новым условиям, что восстановит объем покупок валюты импортерами. В то же время экспорт остается под давлением как в ценовом, так и количественном измерении", - отмечает аналитик в обзоре.

На этом фоне рыночный баланс покупок и продаж валюты способен начать сдвигаться в сторону ослабления рубля уже в наступившем месяце, считает эксперт. "Тем более уже объявлены некоторые послабления для экспортеров в правилах возврата и продажи валютной выручки. Возможны и новые меры в этом направлении, поскольку в текущих условиях наблюдаемые уровни курса рубля являются завышенными с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров", - отмечает Бабин.

"В результате рубль может перейти к более устойчивому ослаблению, сдерживать которое будут жесткие денежно кредитные условия и повышенные нормы репатриации валютной выручки. Поэтому в базовом сценарии для июня доллар способен вернуться в район 90 руб./$1 и находиться до конца месяца в диапазоне 89-91 руб./$1, двигаясь в район его верхней границы", - прогнозирует эксперт БКС Экспресс.

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