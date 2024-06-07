Возможна консолидация цены нефти в диапазоне $76-79/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут консолидироваться в диапазоне $76-79 за баррель в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Людмила Рокотянская.

"Европейский центральный банк после длительного перерыва понизил ставки. Политика регулятора тут же породила фантазии о скором снижении ставки ФРС. Данные новости благоприятны для рынка сырьевых товаров, так как снижение ставок позитивно для экономического роста. Китай опубликовал данные по объемам импорта/экспорта за май. И здесь также наблюдается позитивная динамика. Экспорт вырос на 7,6% в долларовом выражении по сравнению с годом ранее, а импорт увеличился на 1,8%. Положительное влияние на котировки "черного золота" оказали также заявления представителей ОПЕК, сделанные на ПМЭФ, - отмечает аналитик в материале. - Что ожидать от нефти теперь? Технический анализ подсказывает, что, скорее всего, продолжится какое-то время консолидация в диапазоне $76-79 за баррель. На это указывает, в частности, пересечение скользящих средних. Хотя с точки зрения фундаментальных факторов ограничения ОПЕК+ все еще остаются в силе, что, по оценкам МЭА, должно создать некоторый дефицит предложения в текущем и следующем кварталах".

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