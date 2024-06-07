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07 июня 2024 года 11:40
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 60 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 60 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Эмитент повысил прогноз пассажиропотока группы на 2024 год примерно до 53 млн человек, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24" в кулуарах ПМЭФ-2024. Прежний прогноз предполагал перевозку более 50 млн человек. Компания рассчитывает на положительный финансовый результат в текущем году. Отметим, что сильные операционные результаты 2023 года и 1К24 были вызваны прежде всего ростом спроса на внутренние авиаперевозки. Положительный финансовый результат в 1К24 компании удалось показать вследствие эффективной политики контроля расходов и роста цен на билеты, что вкупе с сохранением мер страхового и лизингового урегулирования позволяет ожидать роста выручки по итогам года более чем на 15%, - указывают эксперты банка. - Ожидаем дальнейшего улучшения финансовых результатов, в том числе на фоне стабилизации курса рубля, которая позволит снизить эффект от курсовых переоценок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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