ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 60 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 60 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент повысил прогноз пассажиропотока группы на 2024 год примерно до 53 млн человек, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24" в кулуарах ПМЭФ-2024. Прежний прогноз предполагал перевозку более 50 млн человек. Компания рассчитывает на положительный финансовый результат в текущем году. Отметим, что сильные операционные результаты 2023 года и 1К24 были вызваны прежде всего ростом спроса на внутренние авиаперевозки. Положительный финансовый результат в 1К24 компании удалось показать вследствие эффективной политики контроля расходов и роста цен на билеты, что вкупе с сохранением мер страхового и лизингового урегулирования позволяет ожидать роста выручки по итогам года более чем на 15%, - указывают эксперты банка. - Ожидаем дальнейшего улучшения финансовых результатов, в том числе на фоне стабилизации курса рубля, которая позволит снизить эффект от курсовых переоценок".

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